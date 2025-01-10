США и Великобритания атаковали центральную электростанцию в Сане — Al Masirah

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удар по центральной электростанции Хазиз в йеменской столице Сане, подконтрольной мятежному движению хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.