США и Великобритания атаковали центральную электростанцию в Сане — Al Masirah
18:40 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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