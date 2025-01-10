0
0
0
НОВОСТИ

Суд в Нью-Йорке назначил безусловное освобождение Трампу в деле о подлоге документов

22:40 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Нью-Йорке назначил избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение в качестве наказания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Таким образом 20 января Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления. Ранее ни один президент не занимал этот пост после того, как был осужден за уголовное преступление. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 10.01.2025
Потерявший управление танкер дрейфует у берегов ФРГ, на его борту 99 тыс. тонн нефти
0
140
21:20 10.01.2025
Выявление ящура в ФРГ может быть связано с бесконтрольным перемещением скота через Украину
0
231
20:40 10.01.2025
Цена нефти Brent превысила $80 за баррель
0
279
20:00 10.01.2025
На Украине выпустили марку с нецензурными словами Зеленского о Будапештском меморандуме
0
396
19:20 10.01.2025
США вводят «самые существенные» санкции против энергетики РФ — чиновник
0
393
18:40 10.01.2025
США и Великобритания атаковали центральную электростанцию в Сане — Al Masirah
0
502
18:00 10.01.2025
Россия в 2024 г. увеличила импорт овощей на 9,9%, фруктов — на 2,4% — Россельхознадзор
0
427
17:32 10.01.2025
Хуситы атаковали авианосец США Harry S. Truman с применением ракет и беспилотников
0
522
17:12 10.01.2025
Команда сына Трампа подкупила бездомных в Гренландии для своей кампании — Danmarks Radio
0
501
17:00 10.01.2025
Зеленский заявил, что в операции ВСУ в Курской области задействованы 60 тыс. военных
0
510

Возврат к списку