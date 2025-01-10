Суд в Нью-Йорке назначил безусловное освобождение Трампу в деле о подлоге документов
22:40 10.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Нью-Йорке назначил избранному президенту США Дональду Трампу безусловное освобождение в качестве наказания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Таким образом 20 января Трамп станет первым президентом США, который вступит в должность с судимостью за уголовные преступления. Ранее ни один президент не занимал этот пост после того, как был осужден за уголовное преступление. Конституция США не запрещает лицам с судимостью баллотироваться на пост президента или занимать его.
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