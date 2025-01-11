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НОВОСТИ

ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 240 человек

17:30 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки на курском направлении до 240 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в министерстве.

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