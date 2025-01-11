ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 240 человек
17:30 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки на курском направлении до 240 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в министерстве.
НОВОСТИ
- 18:30 11.01.2025
- Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель потребовала запустить «Северный поток»
- 18:00 11.01.2025
- Азербайджан приостанавливает поставки 1,7 млн кубометров газа в сутки в Сербию — Вучич
- 17:00 11.01.2025
- Рейтинг «Альтернативы для Германии» достиг максимального значения за последний год
- 16:00 11.01.2025
- У политиков Гренландии пока нет конкретных планов по референдуму о независимости
- 15:00 11.01.2025
- Силы ПВО РФ с начала спецоперации уничтожили более 40 тысяч беспилотников ВСУ — МО РФ
- 14:00 11.01.2025
- МО РФ сообщило об освобождении Шевченко в Донецкой Народной Республике
- 13:00 11.01.2025
- Порядка 50 человек в день погибают в Британии из-за ожидания в больницах — The Times
- 12:30 11.01.2025
- ЕС теряет привлекательность для ведения бизнеса — DPA со ссылкой на ЕК
- 12:00 11.01.2025
- Бундесвер создает отдельную дивизию для защиты важных объектов внутри ФРГ
- 11:30 11.01.2025
- Армения обратится в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы по карабахскому урегулированию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать