ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 240 человек

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки на курском направлении до 240 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в министерстве.