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Неизвестные с аэростатическими шарами задержаны в Белоруссии на границе с Литвой

20:00 11.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белорусские пограничники задержали на границе с Литвой нарушителей с аэростатическими шарами и газовыми баллонами. Об этом сообщил в телеграм-канале Государственный пограничный комитет (ГПК) Республики Беларусь.

По данным ведомства, ночью 10 января пограничники задержали пятерых белорусских граждан, которые передвигались на трех автомобилях в районе населенного пункта Погородно Вороновского района Гродненской области. Во время досмотра машин были найдены более 100 газовых баллонов, 9 аэростатических шаров, 28 GPS-трекеров и более 30 сим-карт литовского оператора сотовой связи.

Как проинформировал ГПК, автомобили и обнаруженные предметы конфискованы и доставлены в расположение пограничного отряда. Проводится дальнейшее разбирательство обстоятельств инцидента.

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