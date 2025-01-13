ВСУ атаковали компрессорную станцию для остановки поставок газа в Турцию и Европу

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев для прекращения поставок газа в Европу атаковал девятью БПЛА самолетного типа компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«11 января 2025 года киевский режим с целью прекращения поставок газа в европейские страны предпринял попытку атаки с применением 9 БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции „Русская“ в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу „Турецкий поток“. В ходе отражения налета подразделениями ПВО все БПЛА были сбиты», — сообщили в российском военном ведомстве.

Там уточнили, что «пострадавших среди обслуживающего персонала компрессорной станции и разрушений нет».