Крещенская ночь в Москве будет теплой, температура превысит норму на 4-5 градусов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура в Москве в ночь православного праздника Крещения будет составлять минус 1-4 градуса, что на 4-5 градусов выше нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Крещенская ночь в Москве будет с небольшими отрицательными значениями: минус 1-4 градуса. По сравнению с нормой такой показатель температуры выше на 4-5 градусов, теплая ночь», — сказал он.

Метеоролог уточнил, небольшое понижение температуры продлится и в дальнейшем, однако сильных морозов в Московском регионе не будет.