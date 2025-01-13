У «германского сценария» урегулирования на Украине нет шансов — Медведев
12:20 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Германский сценарий» урегулирования ситуации на Украине, предполагающий ее разделение по аналогии с ГДР и ФРГ, абсолютно бесперспективен, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Отмечу так называемый германский сценарий, о котором сейчас снова заговорили. Типа распавшаяся Украина превращается в подобие ФРГ и ГДР, где, естественно, роль „ФРГ“ отведена бандеровскому Киеву, а „ГДР“ — вернувшимся домой российским землям. Очевидно, почему появился подобный сценарий, несмотря на то, что у него нет никаких шансов. Ответ прост: с ним руководство незаконного киевского режима легче примирить с самыми оголтелыми неонацистами», — написал политик в своем телеграм-канале.
В исторической перспективе «германский вариант» урегулирования возможен только в виде присоединения малороссийских земель к Российской Федерации, заметил Медведев.
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