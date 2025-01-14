Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ
11:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщил телеканал N-tv.
По его данным, министр хочет обсудить с властям в Киеве вопросы продолжения оказания военной помощи Украине со стороны ФРГ, а также ознакомиться с текущей обстановкой на месте.
НОВОСТИ
- 11:05 14.01.2025
- Средний балл ЕГЭ для поступления в вузы РФ на бюджет в 2024 г. составил 70,2
- 10:32 14.01.2025
- Ким Филби заявлял, что не изменил бы решения работать на СССР — рассекреченные архивы МИ-5
- 10:20 14.01.2025
- Трамп заявил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным
- 10:05 14.01.2025
- Мексика планирует стать десятой экономикой мира к 2030 году — президент
- 10:00 14.01.2025
- Байден утверждал в прощальной внешнеполитической речи, что США сейчас не воюют
- 09:32 14.01.2025
- Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве
- 09:20 14.01.2025
- Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в «военный Шенген»
- 09:05 14.01.2025
- Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут дистанционно на фоне угрозы атаки БПЛА
- 09:00 14.01.2025
- Силы ПВО нейтрализовали десятки БПЛА над Ростовской и Орловской областями
- 20:19 13.01.2025
- Рютте рассказал, что придется делать европейцам, если они не выделят на оборону больше денег
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать