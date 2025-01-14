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НОВОСТИ

Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев — СМИ

11:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев. Об этом сообщил телеканал N-tv.

По его данным, министр хочет обсудить с властям в Киеве вопросы продолжения оказания военной помощи Украине со стороны ФРГ, а также ознакомиться с текущей обстановкой на месте.

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