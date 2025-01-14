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НОВОСТИ

Количество зачисленных на платные места в вузы РФ за год увеличилось почти на 10%

11:32 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число абитуриентов, которые были зачислены в российские университеты на платные места, в 2024 году выросло на 9,8% или на 15 291 человек, средний балл ЕГЭ составил 64,1, снизившись на 0,8 балла. Об этом говорится в результатах исследования НИУ ВШЭ «Мониторинг качества приема в вузы» в 2024 году.

Результаты исследования представил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на пресс-конференции в ТАСС. «Главная новость — это то, что у нас в этом году идет резкий рост зачисления на платные места, практически 10% прироста, такого не было почти за всю историю наблюдений, чтобы была такая динамика», — подчеркнул он.

При этом, отмечается в исследовании, поскольку бюджетный набор в абсолютных значениях тоже расширяется, это значит, что выбор в пользу платного образования продиктован не дефицитом бюджетных мест, а стратегией семей.

Уточняется, что спрос на платное образование растет не только в Москве. Так, доля платного приема выросла в Амурской области, Забайкальском крае, Архангельской области, Республике Адыгея. При этом качество приема повысилось.

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