США дестабилизируют Кавказ, затягивая в свой кильватер новые страны — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США играют дестабилизирующую роль на Южном Кавказе и пытаются затягивать в свой кильватер новые страны. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение Армении подписать договор о стратегическом партнерстве с США.

«Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать наоборот. Как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — сказал представитель Кремля.