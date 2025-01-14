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Отменить ограничения на добычу нефти и газа Трамп может уже в первые дни своего президентства - СМИ

21:00 14.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первые дни своего президентства отменить ограничения на добычу нефти и газа, введенные администрацией Джо Байдена, и начать процесс отмены строгих норм для автомобильных выбросов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, Трамп поручит федеральным ведомствам пересмотреть запреты на бурение на федеральных землях и в прибрежных зонах, а также отменить мораторий на одобрение новых проектов по экспорту сжиженного природного газа. «Эти меры помогут вернуть США энергетическую независимость и восстановить рабочие места», — заявили источники, близкие к переходной команде Трампа.

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