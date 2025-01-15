Зеленский сообщил о массированном ударе по энергетике Украины
12:00 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский сообщил о массированном ударе по энергетике Украины после того, как в стране произошли многочисленные взрывы.
Он добавил, что удар пришелся по «газовой инфраструктуре и энергетическим объектам».
Зеленский также вновь пожаловался на то, что западные партнеры не полностью выполняли свои обещания по обеспечению Украины системами ПВО.
По данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога сегодня звучала на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Винницкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой областях, а также в Ивано-Франковске, Кривом Роге, Харькове и Черкассах. Со своей стороны министр энергетики Герман Галущенко информировал, что на Украине применяются превентивные отключения электроэнергии. По данным «Укрэнерго», аварийные отключения ввели в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.
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