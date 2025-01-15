Госдеп США обнародовал очередной пакет антироссийских санкций

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США ввела санкции в отношении около 250 физических и юридических лиц за предполагаемые связи с Россией. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Из них Госдепартамент вводит санкции против более 150 частных и юридических лиц, которые вовлечены в оборонную промышленность России и поддержку ее оборонно-промышленной базы», — сказано в документе. Еще около 100 компаний из российского финансового, оборонного и энергетического сектора подпали под санкции Министерства финансов США.

Согласно распространенному Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США документу, помимо российских компаний, под рестрикции подпали юридические лица из Великобритании, Киргизии, Китая, ОАЭ и Турции. Кроме того, в нем числятся граждане КНР, РФ, Турции и ФРГ.