СК РФ назначил экспертизу действий ряда структур по факту крушения рейса AZAL у Актау

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ назначил экспертизу для оценки действия руководства ПВО, системы организации воздушного движения и диспетчеров после крушения борта «Азербайджанских авиалиний» у Актау, сообщает ведомство.

«Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза», — говорится в сообщении СК.

Следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии, отметили в ведомстве.