СК РФ назначил экспертизу действий ряда структур по факту крушения рейса AZAL у Актау
20:20 15.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ назначил экспертизу для оценки действия руководства ПВО, системы организации воздушного движения и диспетчеров после крушения борта «Азербайджанских авиалиний» у Актау, сообщает ведомство.
«Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза», — говорится в сообщении СК.
Следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии, отметили в ведомстве.
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