Соглашение по Газе состоит из трех этапов, вступит в силу 19 января — посредники

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет включать в себя три этапа, первый из которых вступит в силу 19 января и продлится 42 дня. Об этом говорится в заявлении посредников на переговорах между палестинским движением ХАМАС и Израилем в лице Катара, Египта и США.

«Арабская Республика Египет, Государство Катар и Соединенные Штаты Америки объявляют, что стороны конфликта в Газе пришли к соглашению об обмене заложников на заключенных и о возврате к устойчивому спокойствию — тем самым стороны достигли соглашения о постоянном прекращении огня, которое вступает в силу 19 января 2025 года», — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

Посредники добавили, что перемирие будет осуществлено в три этапа. «Первый из них продлится 42 дня и будет включать в себя прекращение огня, выход израильских военных из густонаселенных районов Газы, обмен [находящихся в Газе] заложников на [находящихся в Израиле] заключенных, обмен телами погибших, возвращение перемещенных лиц в места их проживания в секторе Газа, а также содействие эвакуации из анклава больных и раненых палестинцев», — подчеркивается в заявлении. Египет, Катар и США также настаивают, что на первом этапе соглашения в Газу должна быть доставлена гуманитарная помощь в необходимых объемах, а на территории сектора должны быть восстановлены медучреждения и возведены жилые строения.