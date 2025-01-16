Макрон, как и Зеленский, уже не служит своей стране — вице-спикер парламента Словакии
10:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон, как и Владимир Зеленский, уже не служит своему государству. Об этом заявил в интервью ТАСС вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко.
Отвечая на вопрос, какие пути Словакия видит для преодоления текущего энергетического кризиса, вызванного прекращением транзита газа через Украину, Данко сказал: «Я не министр экономики, а председатель политической партии и в настоящее время — заместитель председателя парламента, так что я рассматриваю этот вопрос с политической точки зрения».
«Меня обижает, когда западные страны, например, Франция, говорят, что они способны поставлять нам атомное топливо, а это топливо на самом деле происходит из России. Меня обижает, когда кто-то говорит „мы больше не покупаем российский газ“, при том что состав [закупаемого ими] газа — российский. Это касается и газа, и нефти. Любой человек, который представляет себе технологический процесс, понимает, что нельзя просто так заменить одно топливо другим и перестать использовать то, которое использовалось раньше на атомной электростанции, — добавил он. — Я воспринимаю это как лицемерие и неискренность Запада, потому что они хотят сохранить свой уровень социального обеспечения. И такие политики, как Макрон или Зеленский, не служат своим государствам».
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