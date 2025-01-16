Нетаньяху распорядился отклонять попытки ХАМАС диктовать условия в последний момент

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в ночь на четверг совещание по видеосвязи с группой израильских переговорщиков в Дохе и поручил им отклонять попытки радикального палестинского движения ХАМАС диктовать условия в последний момент. Об этом сообщил ТАСС советник офиса главы правительства Дмитрий Гендельман.

«Нетаньяху провел сегодня ночью совещание по видеосвязи с переговорной группой в Дохе, которая доложила ему о последних попытках ХАМАС пересмотреть договоренности от 27 мая. Премьер-министр поручил переговорной группе настаивать на соблюдении согласованных договоренностей и решительно отклонять попытки ХАМАС оказать давление в последний момент», — сказал собеседник агентства.