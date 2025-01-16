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НОВОСТИ

Готовящиеся Польшей отряды для войны с Белоруссией могут пойти против поляков — Лукашенко

15:00 16.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отряды для нападения на Белоруссию, подготовка которых ведется на территории Польши, могут в итоге использовать оружие против поляков. С таким предупреждением выступил белорусский президент Александр Лукашенко, напомнив, что находящаяся за рубежом оппозиция до сих пор обсуждает планы вооруженного нападения на его страну с территории Польши или Украины.

«Милости просим, попробуйте. Потом не обижайтесь. Мы видим, что они готовят там отряды и прочее. Давно видим. Но они пускай не думают, что эти отряды против Беларуси будут воевать, — сказал Лукашенко журналистам во время посещения Минского городского технопарка, сообщает агентство БелТА. — Они на территории Польши, и оружие они еще могут использовать против поляков».

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