Снайперы ВДВ уничтожили ночью в Часовом Яре три «Бабы-яги» и с 50 м сорвали ротацию ВСУ
09:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снайперская пара ивановских десантников в Часовом Яре сбила за одну ночь три украинских гексакоптера типа «Баба-яга», а также уничтожила до взвода пехоты, находясь всего в 50 м от противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа „Баба-яга“ для сброса боеприпасов и минирования территории [огнеупорного] комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.
Сначала снайперы поразили три украинских беспилотника. Затем сменили позицию и уничтожили пехоту ВСУ, проводившую ротацию на передовых позициях.
НОВОСТИ
- 09:20 17.01.2025
- Зеленскому нужно было быть сдержанным в словах о кандидате в президенты Польши — Дуда
- 09:05 17.01.2025
- Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения о прекращении огня с ХАМАС
- 21:52 16.01.2025
- Скончался знаменитый американский режиссер Дэвид Линч
- 21:00 16.01.2025
- НАТО направит «со скоростью света» первые корабли для «Балтийского дозора» - командование
- 20:15 16.01.2025
- Бессент: Американцы стремительно приближаются к экономическому кризису...
- 19:55 16.01.2025
- Дания планирует создать в Гренландии «оперативную военную базу» на основе уже существующей авиабазы
- 19:15 16.01.2025
- В Белом доме заметили эффект от ограничения Россией экспорта обогащенного урана
- 19:00 16.01.2025
- Работа Агентства США по международному развитию в Азербайджане должна быть свернута - Байрамов
- 17:40 16.01.2025
- Слова Трампа о Гренландии были обращены к Китаю, считает Каллас
- 17:12 16.01.2025
- Британский премьер объявил о передаче Украине новой системы ПВО — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать