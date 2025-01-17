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Снайперы ВДВ уничтожили ночью в Часовом Яре три «Бабы-яги» и с 50 м сорвали ротацию ВСУ

09:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снайперская пара ивановских десантников в Часовом Яре сбила за одну ночь три украинских гексакоптера типа «Баба-яга», а также уничтожила до взвода пехоты, находясь всего в 50 м от противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Десантники долго выслеживали графики прилета тяжелых БПЛА типа „Баба-яга“ для сброса боеприпасов и минирования территории [огнеупорного] комбината, а также перемещения противника, вычислили их график ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием. Затем было принято решение на устройство засады и уничтожения тяжелых БПЛА и пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

Сначала снайперы поразили три украинских беспилотника. Затем сменили позицию и уничтожили пехоту ВСУ, проводившую ротацию на передовых позициях.

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