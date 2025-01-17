0
0
105
НОВОСТИ

Большинство американцев недовольны итогами президентского срока Байдена — опрос

10:32 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американских граждан недовольны итогами работы президента США Джо Байдена, который 20 января уступит пост главы государства республиканцу Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

По данным исследования, 57% респондентов не одобряют работу Байдена в должности президента. 42% опрошенных заявили, что одобрительно относятся к итогам его деятельности, 1% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос.

Как отмечает телеканал, показатель одобрения американцами деятельности Байдена оказался ниже, чем оценка работы 44-го президента США Барака Обамы (57%) и 42-го американского лидера Билла Клинтона (62%). Дональд Трамп, который 20 января вернется в Белый дом, также опередил Байдена в конце своего первого президентского срока — тогда 47% американцев положительно оценили результаты его работы. В то же время рейтинг Байдена, по данным Fox News, оказался выше, чем у 43-го президента Джорджа Буша — младшего (34%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 17.01.2025
Директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова
0
22
11:00 17.01.2025
Военные учения могли стать причиной крупного лесного пожара в Японии — ТВ
0
45
10:20 17.01.2025
SpaceX потеряла прототип корабля Starship в ходе седьмого испытательного полета
0
164
10:05 17.01.2025
Темпы роста ВВП Китая в 2024 году составили 5%, оказавшись на целевом уровне
0
186
10:00 17.01.2025
Счетная палата в ходе аудита выявила нарушения при работах на базах ВМФ РФ
0
195
09:32 17.01.2025
Британия изучит возможность размещения военных баз на Украине — декларация
0
239
09:20 17.01.2025
Зеленскому нужно было быть сдержанным в словах о кандидате в президенты Польши — Дуда
0
275
09:05 17.01.2025
Офис Нетаньяху подтвердил подписание соглашения о прекращении огня с ХАМАС
0
284
09:00 17.01.2025
Снайперы ВДВ уничтожили ночью в Часовом Яре три «Бабы-яги» и с 50 м сорвали ротацию ВСУ
0
281
21:52 16.01.2025
Скончался знаменитый американский режиссер Дэвид Линч
0
985

Возврат к списку