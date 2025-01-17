Большинство американцев недовольны итогами президентского срока Байдена — опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американских граждан недовольны итогами работы президента США Джо Байдена, который 20 января уступит пост главы государства республиканцу Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса, проведенного телеканалом Fox News.

По данным исследования, 57% респондентов не одобряют работу Байдена в должности президента. 42% опрошенных заявили, что одобрительно относятся к итогам его деятельности, 1% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос.

Как отмечает телеканал, показатель одобрения американцами деятельности Байдена оказался ниже, чем оценка работы 44-го президента США Барака Обамы (57%) и 42-го американского лидера Билла Клинтона (62%). Дональд Трамп, который 20 января вернется в Белый дом, также опередил Байдена в конце своего первого президентского срока — тогда 47% американцев положительно оценили результаты его работы. В то же время рейтинг Байдена, по данным Fox News, оказался выше, чем у 43-го президента Джорджа Буша — младшего (34%).