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Президент Ирана прибыл в Москву с официальным визитом

11:35 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Россию, передает корреспондент ТАСС. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 10:17 мск.

Планируется, что Пезешкиан проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, после чего президенты подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.

На выходе из самолета Пезешкиана встретила российская делегация во главе с министром энергетики Сергеем Цивилевым. В нее также вошли замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента государственного протокола дипведомства Игорь Богдашев.

Пресс-конференция президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана запланирована по итогам их переговоров в Кремле. Мероприятие анонсировал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Состоится пресс-конференция, будут не только заявления [президентов], — рассказал представитель Кремля. — Президенты подтвердят свое решение ответить на несколько вопросов».

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