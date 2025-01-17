Тариф «Платона» будет проиндексирован с 1 февраля 2025 г. до 3,34 руб. за 1 км

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тариф системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам «Платон» с 1 февраля 2025 года будет проиндексирован с 3,05 руб. до 3,34 руб. за 1 км. Об этом говорится в сообщении Росавтодора.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 843 с 1 февраля 2025 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе „Платон“ составит 3,34 рубля за км пробега. Текущий размер платы — 3,05 рубля за км пробега», — отмечается в сообщении.