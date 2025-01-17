0
0
131
НОВОСТИ

Тариф «Платона» будет проиндексирован с 1 февраля 2025 г. до 3,34 руб. за 1 км

22:00 17.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тариф системы взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам «Платон» с 1 февраля 2025 года будет проиндексирован с 3,05 руб. до 3,34 руб. за 1 км. Об этом говорится в сообщении Росавтодора.

«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 843 с 1 февраля 2025 г. в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе „Платон“ составит 3,34 рубля за км пробега. Текущий размер платы — 3,05 рубля за км пробега», — отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 17.01.2025
Один человек погиб из-за взрыва газа в доме в Нижегородской области
0
115
21:20 17.01.2025
Россия и Иран организуют на Каспии регулярные судоходные линии и круизное судоходство
0
276
20:40 17.01.2025
Нельзя подменять Устав ООН какими-то «правилами», которых никто не видел — Путин
0
387
20:00 17.01.2025
РФ никто не будет представлять на инаугурации Трампа — Ушаков
0
410
19:20 17.01.2025
Россия и Иран обязались в случае нападения на одну из них не помогать агрессору
0
441
18:40 17.01.2025
РФ может начать с поставок до 2 млрд куб. м газа в Иран, довести их до 55 млрд — Путин
0
503
18:00 17.01.2025
РФ выступает за урегулирование в Сирии, продолжит поддерживать ее народ — Путин
0
500
17:32 17.01.2025
Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
0
580
17:12 17.01.2025
Катар сталкивался с шантажом во время переговоров по сектору Газа — премьер
0
558
17:00 17.01.2025
Отправка британских миротворцев на Украину может потребовать согласия парламента — СМИ
0
525

Возврат к списку