Стало известно точное время прекращения огня в секторе Газа

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим прекращения огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 08:30 по местному времени (09:30 мск) 19 января. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«По согласованию сторон соглашения и посредников режим прекращения огня в секторе Газа начнется в 8:30 утра по местному времени в воскресенье, 19 января», — говорится в его заявлении, опубликованном на его странице в соцсети X.