В Минске предложили не рисковать пользоваться разрешением Эстонии на поездки машин с белорусскими номерами

14:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Белоруссии заявил, что несмотря на отмену запрета на нахождение на территории Литвы машин с белорусскими номерами, нет гарантий, что у белорусов вновь не появятся риски, связанные с решениями литовских властей.

«Никаких серьезных или долгосрочных гарантий нет, ответственного подхода — тоже. Серьезнейшие решения принимаются с легкостью при отсутствии правовых и морально-этических рамок, без дискуссии и демократических ограничений, — приводит слова пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза агентство БелТА. — Сегодня запрет, завтра — отмена, послезавтра снова запрет. И в любой момент может быть еще что угодно. Поэтому не стоит рисковать».