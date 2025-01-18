0
0
0
НОВОСТИ

В Минске предложили не рисковать пользоваться разрешением Эстонии на поездки машин с белорусскими номерами

14:06 18.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Белоруссии заявил, что несмотря на отмену запрета на нахождение на территории Литвы машин с белорусскими номерами, нет гарантий, что у белорусов вновь не появятся риски, связанные с решениями литовских властей.

«Никаких серьезных или долгосрочных гарантий нет, ответственного подхода — тоже. Серьезнейшие решения принимаются с легкостью при отсутствии правовых и морально-этических рамок, без дискуссии и демократических ограничений, — приводит слова пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза агентство БелТА. — Сегодня запрет, завтра — отмена, послезавтра снова запрет. И в любой момент может быть еще что угодно. Поэтому не стоит рисковать».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 18.01.2025
Шведский батальон с танками и бронемашинами высадился в Латвии
0
192
12:20 18.01.2025
Двое судей Верховного суда Ирана стали жертвами террористического нападения
0
303
11:15 18.01.2025
Стало известно точное время прекращения огня в секторе Газа
0
378
09:40 18.01.2025
В Москве 18 января воздух может прогреться до +4С - синоптики
0
451
09:30 18.01.2025
Облавы на нелегальных мигрантов начнутся в крупных городах США начнутся 21 января - СМИ
0
521
09:15 18.01.2025
Правительство Израиля подтвердило начало реализации соглашения с ХАМАС
0
471
09:00 18.01.2025
Эстонская ж/д компания Operail возобновила перевозку грузов в Россию из портов страны
0
543
22:40 17.01.2025
Один человек погиб из-за взрыва газа в доме в Нижегородской области
0
1121
22:00 17.01.2025
Тариф «Платона» будет проиндексирован с 1 февраля 2025 г. до 3,34 руб. за 1 км
0
1167
21:20 17.01.2025
Россия и Иран организуют на Каспии регулярные судоходные линии и круизное судоходство
0
1181

Возврат к списку