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Вучич заявил, что знает, кто и как пытается организовать протесты в Сербии

09:15 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич выразил уверенность в причастности Запада к попыткам осуществить цветную революцию в республике с использованием студентов. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала Happy.

«Все, что они делают, — это попытки цветной революции, я в этом совершенно не сомневаюсь. Это не проблема, мы будем ждать до последнего момента, когда будем вынуждены ответить, когда они приступят к насильственной блокировке автомагистралей», — отметил Вучич. Он добавил, что обладает информацией о том, что «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение. По его словам, все это происходит под контролем «иностранных инструкторов».

«Мы уже знаем, кто и как это делает. Некоторые прибывают из ряда западных стран, а некоторые — с Востока, где они выполняли грязную работу для западной агентурной сети.

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