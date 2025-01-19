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НОВОСТИ

Радио Kan сообщило, что ХАМАС передал посредникам список заложников

11:30 19.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало посредникам имена заложников, которые должны быть освобождены 19 января в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщило радио Kan со ссылкой на израильский источник.

По данным радиостанции, представитель ХАМАС заявил, что список передан и Израиль «получит его в ближайшее время».

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