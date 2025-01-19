После откачки мазута танкер «Волгонефть-239» утилизируют на месте и вывезут - Росморречфлот

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танкер «Волгонефть-239», находящийся на мели у берега Краснодарского края, после завершения работ по откачке мазута утилизируют на месте. Об этом сообщил глава Росморречфлота Андрей Тарасенко.

«Далее мы утилизируем полностью все судно на железо и вывезем отсюда его полностью и ничего здесь не будет. Все здесь прямо на месте будет. Полностью все распилим, железо увезем на металлолом», — сказал он в эфире Первого канала.