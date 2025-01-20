США теперь будут защищать свои границы, а не другие страны — Трамп
09:05 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация сосредоточится на защите границ Соединенных Штатов, а не других государств.
«После того, как мы годами укрепляли другие страны, защищали границы и территории других государств, мы, наконец, будем укреплять нашу страну, оборонять наши границы и защищать наших граждан», — сказал он, выступая на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.
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