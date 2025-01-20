США теперь будут защищать свои границы, а не другие страны — Трамп

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация сосредоточится на защите границ Соединенных Штатов, а не других государств.

«После того, как мы годами укрепляли другие страны, защищали границы и территории других государств, мы, наконец, будем укреплять нашу страну, оборонять наши границы и защищать наших граждан», — сказал он, выступая на митинге перед своими сторонниками на спортивной арене Capital One в Вашингтоне.