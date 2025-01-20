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НОВОСТИ

Силы ПВО уничтожили 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА над Брянской областью

10:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО уничтожили 4 ракеты и 14 БПЛА над Брянской областью в течение прошедшей ночи. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В течение прошедшей ночи наши доблестные защитники отразили очередную вражескую атаку. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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