Силы ПВО уничтожили 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА над Брянской областью

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы ПВО уничтожили 4 ракеты и 14 БПЛА над Брянской областью в течение прошедшей ночи. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В течение прошедшей ночи наши доблестные защитники отразили очередную вражескую атаку. Силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены 4 ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.