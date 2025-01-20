ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 460 военных и 4 танка
16:00 20.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряли более 460 военных, четыре танка, четыре боевые машины пехоты, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов», — сообщили там.
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