За ночь сбито 55 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью регионами РФ, почти половину из них — над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских БПЛА: 22 — над территорией Брянской области, 12 — над территорией Ростовской области, 10 — над территорией Смоленской области, 6 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Саратовской области и 1 — над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.