За ночь сбиты 8 беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение ночи восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Курской и Воронежской областей», — сообщили там.