За ночь сбиты 8 беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями
09:00 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в течение ночи восемь украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над территорией Ростовской области и по одному — над территориями Курской и Воронежской областей», — сообщили там.
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