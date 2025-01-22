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Зеленский потребовал от Европы содержать миллионную армию Украины

12:00 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы должны взять на себя содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые Киев планирует увеличить до миллиона человек, если Украину не примут в НАТО. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«У нас есть 800 тысяч, если не будет ни НАТО, не будет четких гарантий безопасности или [иностранного] контингента <…>, то мы должны иметь миллионную армию <…>. Миллионную армию [надо] кормить, кто ее будет кормить? Если Европа говорит, что Украина защищает не только себя, но и ценности Европы, логично, давайте тогда все поддерживать эту армию: оружие, военные и т. д.», — сказал он журналистам на Всемирном экономическом форуме.

При этом Зеленский отметил, что членство Украины в НАТО обойдется Европе дешевле того, чтобы содержать миллионную армию, на которую у Киева нет денег. Он также поддержал идею размещения на Украине западных войск. По его словам, 200 тысяч иностранных солдат — «это минимум».

Киев активно ищет способы покрыть дефицит бюджета, а западные партнеры настойчиво рекомендуют украинским властям изыскивать больше источников для повышения способности к самофинансированию. 28 ноября прошлого года Владимир Зеленский подписал закон о значительном повышении налогов.

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