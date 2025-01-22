ЕС не считает себя в состоянии мира, но еще не вступил в войну — Каллас

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС не считает, что находится в состоянии мира, но еще не вступил в войну, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, выступая с программной речью на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе.

«Евросоюз не находится в состоянии войны пока, но не находится и в состоянии мира», — заявила Каллас. Она назвала Россию «экзистенциальной угрозой» для Европы и высказала мнение, что Украина «покупает ЕС время, чтобы подготовиться к войне».