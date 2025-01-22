Игорь Краснов переназначен генпрокурором РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин переназначил Игоря Краснова генеральным прокурором страны. Соответствующий указ главы государства опубликован.

«Назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора РФ», — говорится в документе.

Срок полномочий генерального прокурора России составляет пять лет. При этом одно и то же лицо может быть назначено на эту должность неоднократно. Также на него не распространяется установленный законом предельный возраст нахождения на службе. Краснов стал генпрокурором в январе 2020 года.