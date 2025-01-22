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Госдума исключает период участия в СВО из срока действия результатов ЕГЭ

14:32 22.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается не включать в срок действия результатов ЕГЭ период участия в специальной военной операции.

По действующему законодательству результаты ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения баллов на экзамене. Законопроектом предлагается не включать в этот срок периоды прохождения военной службы по призыву или военной службы по мобилизации, а также время участия в специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также периоды выполнения задач по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ. Это также касается периодов прохождения военной службы по контракту с организацией, «содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы или войска национальной гвардии РФ».

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