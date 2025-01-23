0
0
92
НОВОСТИ

Трамп назвал печальным решение Байдена не помиловать себя

10:05 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил сожаление тем, что его предшественник Джо Байден не помиловал самого себя перед тем, как покинуть пост главы государства.

«Он раздавал всем помилования. Но самое забавное или, быть может, самое печальное то, что он не помиловал себя. Но если присмотреться, то всё связано с ним», — сказал Трамп.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 23.01.2025
Пограничники изъяли у браконьера в Находке шкуру амурского тигра и 12 лап медведей
0
33
10:20 23.01.2025
Более 50 тыс. человек эвакуируют в связи с лесным пожаром в округе Лос-Анджелес
0
70
10:07 23.01.2025
Российский рынок процессной аналитики достиг 900 миллионов рублей
0
87
10:00 23.01.2025
ВСУ попали в клещи российских сил у Новой Кругляковки в Харьковской области — Марочко
0
117
09:32 23.01.2025
Госслужащих США обязали сообщать о коллегах, чья работа связана с политикой многообразия
0
198
09:20 23.01.2025
Товарооборот Японии и РФ в 2024 году упал на 21,8%
0
193
09:05 23.01.2025
У Байдена были плохие советники по Украине, этого конфликта не должно было быть — Трамп
0
227
09:00 23.01.2025
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских БПЛА над Белгородской областью
0
217
21:45 22.01.2025
Трамп: Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам одержать победу во Второй мировой войне
0
1057
21:15 22.01.2025
Жителей села Терезовка Белгородской области опрештаб принял решение отселить
0
942

Возврат к списку