Трамп назвал печальным решение Байдена не помиловать себя

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил сожаление тем, что его предшественник Джо Байден не помиловал самого себя перед тем, как покинуть пост главы государства.

«Он раздавал всем помилования. Но самое забавное или, быть может, самое печальное то, что он не помиловал себя. Но если присмотреться, то всё связано с ним», — сказал Трамп.