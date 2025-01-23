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НОВОСТИ

В Киеве считают, что Запад может отправить на Украину до 50 тыс. миротворцев — FT

11:20 23.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад мог бы отправить на Украину контингент численностью до 50 тысяч человек в качестве сил безопасности. Такое мнение украинских чиновников приводит газета Financial Times (FT).

По их словам, от 40 тыс. до 50 тыс. иностранных солдат могли бы действовать в качестве сил безопасности на линии фронта протяженностью 1 тыс. км. Они считают этот вариант осуществимым. Как отмечает издание, Владимир Зеленский ранее заявлял, что если Европа серьезно настроена на обеспечение эффективного сдерживания, то потребуется 200 тыс. солдат как минимум.

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