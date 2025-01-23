В экономике РФ есть проблемы, но ситуация стабильная — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы в российской экономике сегодня имеются, как и практически у всех государств, но в целом ситуация стабильная. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Оценивается ситуация [в экономике РФ] как стабильная, запас прочности имеется. Проблемы тоже имеются, но проблемы, к сожалению, сейчас являются спутниками практически всех государств мира», — сказал представитель Кремля.