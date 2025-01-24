28% россиян готовы согласиться на неофициальную зарплату — исследование
10:00 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 28% россиян готовы согласиться на неофициальную зарплату, это минимальный показатель за 16 лет исследований. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении ТАСС).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.
«Сегодня лишь 28% россиян готовы согласиться на неофициальную зарплату. Это новый минимум за 16 лет исследований. 47% опрошенных выступили против серых схем, каждый четвертый затруднился с ответом», — говорится в итогах исследования.
Для сравнения: в феврале 2009 года на неофициальную зарплату были готовы согласиться 60% опрошенных, в марте 2013 года — 47%, в сентябре 2019 года — 43%, а в августе 2024 года — 33%.
Аналитики уточнили, что мужчины практически в три раза чаще женщин соглашаются на заработок в конверте (42% против 15%).
Среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей «серые» схемы выплат готовы принять треть. Среди россиян до 45 лет потенциально согласны на зарплату в конверте 27-28%, каждый второй — против. Среди россиян старше 45 лет сторонников уже больше (31%), а противников меньше (37%).
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