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Великая Новоселка «разрезана» пополам, 110-я бригада ВСУ заблокирована — силовики

10:05 24.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска «разрезали» пополам группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке Донецкой Народной Республики, 110-я отдельная механизированная бригада полностью заблокирована в южной части поселка. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«110-я бригада [ВСУ] больше не выйдет, если не сдаст оружие. Они в южной части и полностью заблокированы. Сама же [Великая] Новоселка поделена пополам», — сообщили в силовых структурах.

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