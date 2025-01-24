У Зеленского нет права говорить от имени Украины о выборах в Белоруссии — Грызлов

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не имеет права говорить от имени Украины о непризнании выборов в Белоруссии. Об этом заявил журналистам посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

«Начнем с того, что сама фигура Зеленского вызывает определенные сомнения в его полномочиях. То есть он что-то говорит от имени государства, хотя уже юридически не имеет права это делать», — сказал он.