Пашинян заявил, что экономическая деятельность церкви должна быть прозрачной
12:30 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины в Швейцарии заявил, что считает проблемой вопрос непрозрачности экономической деятельности Армянской апостольской церкви.
«Один из представителей диаспоры спросил, какие проблемы есть между правительством и церковью. Я ему сказал, что, по-моему, церковь должна быть прозрачной. Все ждут прозрачности от правительства, с кем мы обедали, с кем поздоровались. И мы согласны с этим требованием, а почему церковь должна быть непрозрачной?», — задался вопросом глава армянского кабмина.
По словам Пашиняна, если в государстве кто-то что-то продает, платит налоги, а «почему церковь не платит, когда продает свечи?». «Но мы не собираемся эти деньги отправить в бюджет, мы все до последней копейки вернем церкви», — добавил он.
Пашинян также заверил, что он не преследует цель сменить католикоса всех армян Гарегина II, «поскольку деятельность церкви отделена от государства».
Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострены в последние годы, особенно после того как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин потребовал его отставки и сильно критиковал из-за его политики в отношении Нагорного Карабаха.
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