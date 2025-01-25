Немец 120 дней прожил в подводной капсуле, установив мировой рекорд — DPA
14:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инженер из Германии Рюдигер Кох прожил в подводной стальной капсуле 120 дней и установил тем самым мировой рекорд. Об этом сообщило агентство DPA.
Кох жил в подводной капсуле площадью 120 кв. м., которая была помещена на глубину 11 метров у берегов Панамы. В пятницу он выбрался на поверхность и получил сертификат Книги рекордов Гиннесса. «Это как очнуться от сна», — описал свои ощущения Кох после поднятия на поверхность.
В интервью с агентством 59-летний немец отметил, что жить под водой было сложно — температура постоянно находилась на уровне 28 градусов, «ванна была словно из 19-го века». Преодолеть сложности, по его словам, ему помогали «рабочие проекты, хорошее вино и хороший виски». Он сравнил опыт пребывания в капсуле с работой на дому.
Кох решился пойти на этот рекорд, чтобы привлечь внимание общественности к состоянию мирового океана. «Мы используем море как транспортный путь, поле битвы, свалку. Если же мы будем воспринимать его как наш дом, то тогда его нынешнее состояние станет для нас неприемлемым», — пояснил Кох.
Он отметил, что после короткого отдыха планирует вновь вернуться в капсулу, чтобы обновить рекорд. Предыдущий рекорд составлял 100 дней под водой — его в 2024 году установил американский дайвер Джозеф Дитури.
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