В Мюнхене сгорели 23 полицейские машины, выдвинута версия о поджоге
18:00 25.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
23 служебных автомобиля сгорели рядом с полицейским участком в Мюнхене (федеральная земля Бавария), выдвинута версия о поджоге. Об этом говорится в сообщении местных правоохранительных органов.
Инцидент произошел около 04:40 мск у полицейского участка, расположенного в районе Унтерменцинг. Когда на место прибыли пожарные, автомобили уже были полностью охвачены огнем. Никто не пострадал, зданию участка причинен незначительный ущерб.
Расследованием занимается уголовная полиция Мюнхена. По предварительным данным, есть подозрения, что речь идет о поджоге. Свидетели сообщили, что слышали звуки, похожие на взрывы.
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