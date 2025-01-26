Трамп: Канада полностью зависима от США, и, следовательно, она не может быть отдельным государством

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп убежден, что Канада полностью зависима от Соединенных Штатов и поэтому не может быть суверенным государством.

«Канада полностью зависима от нас, и, следовательно, она не может быть [отдельным] государством», — заявил в субботу хозяин Белого дома в беседе с журналистами своего пресс-пула, которые и привели его высказывания. «Мы теряем $250 млрд в год в Канаде. Я бы мог это остановить за один день, и Канады не существовало бы <…> как [независимой] страны», — сказал Трамп.