Руководство Палестины отвергло любые планы по переселению жителей Газы
20:45 26.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Палестинское руководство решительно отвергает любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинского народа из сектора Газа. Об этом говорится в коммюнике администрации палестинского президента.
«Администрация президента Палестины решительно отвергает и осуждает любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинского народа из сектора Газа, что является вопиющим нарушением красных линий, против которого мы последовательно выступали», — цитирует заявление палестинское информационное агентство WAFA.
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