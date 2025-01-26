Руководство Палестины отвергло любые планы по переселению жителей Газы

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское руководство решительно отвергает любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинского народа из сектора Газа. Об этом говорится в коммюнике администрации палестинского президента.

«Администрация президента Палестины решительно отвергает и осуждает любые планы или проекты, направленные на вытеснение палестинского народа из сектора Газа, что является вопиющим нарушением красных линий, против которого мы последовательно выступали», — цитирует заявление палестинское информационное агентство WAFA.