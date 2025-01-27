Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над регионами России
09:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата: 15 — над территорией Воронежской области, 11 — над территорией Белгородской области, 4 — над территорией Курской области, по 1 — над территориями Орловской и Тверской областей», — сообщили в российском военном ведомстве.
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