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Просчитать стоимость восстановления приграничья сейчас невозможно — Хинштейн

12:20 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Говорить о средствах, необходимых для восстановления приграничных районов Курской области, подвергшихся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорить сейчас невозможно. В частности, это связано с не до конца освобожденной территорией, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания правительства региона.

«Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине — мы не освободили до конца всю нашу территорию. Мы не понимаем, что будет с теми населенными пунктами, которые пока еще находятся под нацистами, в каком состоянии они вернутся к нам», — сказал он.

Врио губернатора также подчеркнул, что врио министра развития и восстановления приграничья региона Алексею Карнаушко за ранее освещенную стоимость работ по восстановлению разрушенной инфраструктуры объявлено взыскание. «Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки называть. Все они носят экспертный и очень поверхностный, неподтвержденный ничем характер», — подчеркнул Хинштейн.

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