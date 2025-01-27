0
0
39
НОВОСТИ

Потери ВСУ на курском направлении составили более 190 военных и два танка

15:00 27.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины на курском направлении за сутки составили более 190 военных, два танка и 10 боевых бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены 2 танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, а также 6 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в ведомстве, уточнив, что противник предпринял две контратаки, которые были отражены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 27.01.2025
Венгрия получила от ЕК гарантии перед голосованием по санкциям против РФ — Сийярто
0
53
14:32 27.01.2025
Гладков предложил обсудить запрет учиться в госвузах подросткам, выступающим против СВО
0
172
14:12 27.01.2025
Российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области
0
180
14:00 27.01.2025
Рособрнадзор предупредил три вуза о недопустимости нарушений на экзамене для мигрантов
0
214
13:32 27.01.2025
Трамп всерьез рассматривает введение пошлин против Мексики и Канады уже в субботу — WSJ
0
272
13:20 27.01.2025
РФ не принимает во внимание ожидаемую критику Западом выборов в Белоруссии — Песков
0
262
13:05 27.01.2025
Суд арестовал имущество Моргенштерна*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента
0
288
13:00 27.01.2025
РФ готова к контактам с США, но запросов из Вашингтона не было — Песков
0
285
12:32 27.01.2025
Буданов* предрек крах Украины, если мирные переговоры не начнутся до лета
0
363
12:30 27.01.2025
Сбер реализовал в Костроме возможность оплаты проезда в автобусе по геопозиции
0
291

Возврат к списку