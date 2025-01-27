Потери ВСУ на курском направлении составили более 190 военных и два танка

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины на курском направлении за сутки составили более 190 военных, два танка и 10 боевых бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены 2 танка, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, 5 автомобилей, а также 6 пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили в ведомстве, уточнив, что противник предпринял две контратаки, которые были отражены.